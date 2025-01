Lens craque pour ce buteur qui brille en Ligue 1

Dans : Lens.

Après avoir finalisé le dossier du gardien de but en recrutant Mathew Ryan, le RC Lens aimerait étoffer son secteur offensif. Dans cette optique, le club nordiste a jeté son dévolu sur un attaquant de Ligue 1.

Le mercato hivernal est très mouvementé au RC Lens, qui a perdu Brice Samba mais également Abdukodir Khusanov en début de mercato. Le dossier du gardien a enfin été réglé avec la signature de Mathew Ryan et en défense, la signature de Juma Bah est imminente, en prêt de Manchester City. Les choses avancent pour le plus grand bonheur de Will Still, qui espère à présent que son effectif va évoluer en attaque. En effet, l’ancien entraîneur du Stade de Reims aimerait recruter au moins un joueur offensif lors de ce mois de janvier.

Malgré les limites financières imposées par la direction, le RC Lens va faire son possible pour satisfaire Will Still et selon Top Mercato, une piste est actuellement étudiée en Ligue 1. Le média révèle que Lens est très intéressé par Mousa Al Tamari, plutôt performant malgré les difficultés de Montpellier depuis son arrivée dans l’Herault en tant que joueur libre en juillet 2023. Auteur de sept buts au MHSC dont deux cette saison, l’ailier jordanien a prouvé par moment qu’il était nettement au-dessus de ses compères offensifs à Montpellier et cela n’a pas échappé à Will Still qui aimerait l’intégrer à son équipe cet hiver.

Lens cible Mousa Al Tamari

Dans une situation financière désastreuse, le MHSC n’est pas contre le départ de Mousa Al Tamari en cas de proposition convenable. Auteur d’un doublé contre Monaco le week-end dernier, l’attaquant de 27 ans est également courtisé par un club « d'un championnat exotique » dont l’identité n’a pas filtré et qui aurait déjà soumis une offre à Montpellier. Le Racing va donc devoir faire vite s’il ne veut pas se faire doubler dans ce dossier qui pourrait se régler aux alentours de 6 millions d’euros selon le média.