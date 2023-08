Chuba Akpom arrive, Lens tient son nouveau buteur

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Loïs Openda depuis le départ de l’international belge à Leipzig mi-juillet pour 45 millions d’euros, Lens a enfin trouvé son bonheur. Chuba Akpom, formé à Arsenal, sera le prochain buteur nordiste.

Durant plusieurs semaines, le Racing Club de Lens avait fait de Levi Garcia sa priorité pour compenser le départ de Loïs Openda au RB Leipzig. Après de longues discussions, aucun accord n’avait finalement été trouvé avec l’AEK Athènes pour le buteur de 25 ans. Franck Haise et la cellule de recrutement des Sang et Or ont exploré d’autres pistes dont celle menant à Michy Batshuayi, estimé à environ 10 millions d’euros après avoir marqué 20 buts en Turquie sous les couleurs de Fenerbahçe.

Chuba Akpom débarque au RC Lens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chuba Akpom (@cakpom)

D’après les informations de L’Equipe, c’est finalement Chuba Akpom qui va rejoindre Lens dans les jours à venir et ainsi renforcer le secteur offensif du club nordiste. Le quotidien national nous apprend qu’un accord a été trouvé entre Lens et Middlesbrough pour le transfert de l’attaquant de 27 ans, auteur d’une saison très aboutie en D2 anglaise la saison dernière avec 28 buts inscrits. L'indemnité du transfert s'élève à 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, un chiffre qui pourrait plutôt se situer aux alentours de 15 millions d'euros selon Foot Mercato. Formé à Arsenal, Akpom va s’engager pour quatre ans en faveur de Lens, qui met fin à un interminable feuilleton, celui de la succession de Loïs Openda.