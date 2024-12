L2 ‍: Le SM Caen en danger, le clan Mbappé avoue son erreur

Dans : SMC.

Par Alexis Rose

Racheté par Kylian Mbappé et son clan en septembre dernier, le Stade Malherbe de Caen traverse une vraie période de crise en bas de la Ligue 2.

Depuis quelques temps, tout ce qui touche de près ou de loin à Kylian Mbappé ne bascule que dans le négatif. Traversant une période compliquée avec le Real Madrid et surtout avec l’équipe de France, l’ancien attaquant du PSG connaît également des difficultés en tant que propriétaire de club. En septembre dernier, Mbappé avait officiellement racheté le Stade Malherbe de Caen avec ses proches. Sauf que depuis, c’est la débandade complète en Normandie… Désireux de retrouver la L1 après trop d’années passées à végéter en L2, Caen a mis ses ambitions de remontée de côté. Vu qu’à la mi-saison, Malherbe est barragiste et va donc jouer le maintien jusqu’au bout de la saison. Mais alors à qui la faute ? Si l’effectif caennais, apparu résigné à Dunkerque lundi soir lors de la dernière défaite de l’année 2024 en L2 (1-3), est le principal fautif des mauvais résultats actuels, l’arrivée tardive du clan Mbappé a clairement déstabilisé tout un club qui n'a pas pu recruter ou préparer la saison dans des conditions idéales. Et ce n’est pas Ziad Hammoud, homme de confiance de Mbappé, qui dira le contraire.

« L’arrivée tardive a eu un impact sur la préparation, le mercato »

Caen - Ziad Hammoud : « L'année 2025-2026 sera pour nous le gros départ »https://t.co/6hXB9VrhSs — MaLigue2 (@maligue2) December 17, 2024

« Je suis d’accord sur le fait que notre arrivée tardive n’a pas été optimale. L’équipe était un petit peu en reconstruction avant ça. L’arrivée tardive a eu un impact sur la préparation, le mercato. Le club a un peu souffert parce qu’il y avait un petit entre-deux sur une transaction qui a mis plus longtemps que prévu. L’ancienne direction et les anciens propriétaires attendaient, nous avions hâte d’arriver mais les choses ne se faisaient pas… Je pense que l’on paye les pots cassés de l’impact que ça a eu sur la préparation. Notamment avec les blessés. On a une infirmerie pleine à craquer, ce qui n’est pas normal ni acceptable. Cela vient de la préparation et d’un mercato tronqués. Mais c’est la réalité : il ne faut ni se voiler la face ni fuir quoi que ce soit. Au contraire, il faut retrousser les manches et travailler. Sur le papier, on a une équipe qui tient plus que la route. Kylian Mbappé associé aux réflexions ? Il y a une équipe dirigeante ici qui va faire ce bilan. Bien entendu, il y a des contacts avec les actionnaires, comme dans toute entreprise et dans tout club, mais le bilan sera fait par les équipes en place », a détaillé, dans Ouest-France, le président de Caen, qui sait que son club est en danger et qu’il va donc falloir relever la tête au plus vite pour éviter le pire du côté du Stade d’Ornano…