Caen ‍: Le clan Mbappé prêt à frapper très fort ‍?

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Sauf miracle, le Stade Malherbe de Caen jouera en National la saison prochaine. Mais d'ici là, le meilleur buteur de l'histoire du SMC pourrait être brutalement mis sur la touche.

Dernier de Ligue 2 avec neuf points de retard sur Martigues, barragiste, Caen fonce droit vers la relégation l'année même où le club a été repris par Kylian Mbappé. Une terrible nouvelle pour les Normands, lesquels s'offrent en plus une polémique XXL suite aux propos d'Alexandre Mendy, capitaine lundi soir lors de la claque (4-2) prise face au Paris FC. En direct sur Beinsports, celui qui est devenu cette année le meilleur buteur de l'histoire du Stade Malherbe de Caen s'est lâché et une petite phrase a eu un énorme retentissement chez les supporters, dont il était jusque-là le chouchou. Revenant sur le mercato 2024, et le fait que les nouveaux dirigeants refusent son transfert à Sunderland, Alexandre Mendy a expliqué : « On récolte que ce que l’on sème ». De quoi laisser entendre que la saison avait été volontairement balancée par lui et d'autres joueurs.

Caen ajoute une crise à la crise

🇫🇷 #Ligue2BKT

💬 Alexandre Mendy (@SMCaen) : "C'est à l'image de notre saison... tout le monde sait ce qu'il s'est passé durant ce mercato. On récolte ce que l'on sème !"#beINLIGUE2 #PFCSMC pic.twitter.com/5xaikXkwGp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 31, 2025

Alors que depuis plusieurs matchs, le serial buteur caennais est à côté de la plaque, et qu'une panenka ratée contre Clermont, dans un match décisif, avait fait énormément de bruit, l'idée d'une mise au placard d'Alexandre Mendy jusqu'à la fin de la saison est désormais dans l'air du côté du stade Michel D'Ornano. Sur les réseaux sociaux, certains supporters caennais font part de leur écœurement, à la fois parce que Mendy laisse penser que tout est déjà fini alors qu'il reste encore six matchs, mais surtout parce qu'ils sont désormais convaincus que certains joueurs n'ont pas joué à 100% afin de se venger de la direction. Et cela pourrait aboutir à une sanction immédiate.

Selon Ouest-France, aucune décision n'a encore été officialisée concernant une possible réponse du clan Mbappé contre Alexandre Mendy, mais il ne serait pas étonnant que ce dernier ne soit pas dans le groupe pour la réception du FC Metz, samedi. Michel Der Zakarian, arrivé à la place du fantomatique Bruno Baltazar, doit se demander où il a mis les pieds...