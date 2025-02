Mbappé fait crever Caen, Rothen devient dingue

Dans : SMC.

Par Hadrien Rivayrand

Le SM Caen traverse une période de crise XXL et se dirige tout droit vers une descente en National. Un scénario catastrophe pour le club normand et son propriétaire, Kylian Mbappé.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé décidait de racheter le SM Caen. Les espoirs étaient donc grands pour les supporters et observateurs normands. Mais rien ne se passe comme prévu pour Caen, qui vit une saison cauchemardesque. Les hommes de Michel Der Zakarian sont en effet derniers de Ligue 2, avec seulement 15 points au compteur. Il reste encore un peu de temps pour relever la tête et tenter de se sauver. Mais chez certains observateurs, on n'est pas rassuré du tout pour Malherbe. Et ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire, lui qui pense que la gestion des événements par Mbappé coulera totalement l'écurie normande.

Mbappé, Rothen a la rage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Malherbe Caen (@smcaen)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son analyse de la situation et prévenu les amoureux du SM Caen : « Je le crois sincère mais ne te fous pas de ma gueule. Il se fout de ma gueule en disant qu’il est très proche. (…) Le mal est très profond. Tu ne mets pas 23 journées de championnat pour venir expliquer aux joueurs, aux salariés ou au maire ta vision des choses sur le Stade Malherbe de Caen. Tu viens bien avant. Il en avait l’occasion sauf qu’il n’en avait pas envie. Quand il a eu des jours de repos, il aurait pu aller à Caen au lieu d’aller en Suède. C’est trop tard. Ce club est en train de crever et va crever. Il va être en National et bon courage pour se relever ». Ce samedi au stade Michel D'Ornano, Caen sera aux prises avec Pau. Plus le choix pour les joueurs normands, il va falloir prendre les trois points. L'atmosphère promet d'être pesante malgré le récent discours dans la semaine de Kylian Mbappé en Normandie.