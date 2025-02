Caen s’enfonce encore, Mbappé coule un monument

Dans : SMC.

Par Eric Bethsy

Sèchement battu à Troyes (3-0) ce samedi en Ligue 2, le Stade Malherbe Caen se dirige vers la relégation. Les décisions prises par le propriétaire Kylian Mbappé et son entourage ne donnent aucun résultat positif. D’où les sévères critiques contre le clan de l’attaquant français.

Cela ne s’arrange pas pour le Stade Malherbe Caen. Ce samedi, les Caennais se sont lourdement inclinés à Troyes lors de la 21e journée de Ligue 2. Le club normand enregistre sa huitième défaite consécutive toutes compétitions confondues et son 14e revers de la saison en championnat. Pour retrouver la trace de sa dernière victoire en L2, il faut remonter au 2 novembre, c’était face à Bastia (2-0) il y a trois mois.

Caen fonce vers le National

Résultat, le SM Caen ne compte que 15 petits points et occupe la place de lanterne rouge, avec 7 longueurs de retard sur le Red Star, le premier non relégable. Autant dire que le maintien se complique déjà sérieusement. Il n’est donc pas étonnant d’assister à une vague de critiques contre la direction. Le propriétaire Kylian Mbappé et son entourage ne sont pas épargnés depuis quelques mois. L’attaquant du Real Madrid a notamment été ciblé à travers des banderoles en tribunes. En cause, ses choix contestables comme la nomination de certains proches à des postes importants. Le journaliste Romain Molina n'a d'ailleurs pas mâché ses mots pour dézinguer les choix du clan Mbappé depuis leur arrivée à Caen.

7 défaites de suite en championnat (3-0 actuellement à Troyes), dernier de L2 : Caen continue de sombrer



L'arrivée de Baltazar sur le banc (sous impulsion de Reda Hammache alors qu'il n'était même pas encore au club) est une cata, comme l'ensemble des décisions de la direction — Romain Molina (@Romain_Molina) February 1, 2025

Pendant que Ziad Hammoud occupe les fonctions de président, Reda Hammache vient d’être nommé directeur du recrutement, tandis que l’entraîneur portugais Bruno Baltazar, inconnu avant son arrivée en décembre, a pris la place de la légende locale Nicolas Seube. Ce changement de coach a d’ailleurs provoqué une grosse polémique étant donné le statut du technicien viré brutalement et sans véritable hommage. Des critiques légitimes puisque le nouvel entraîneur ne semble pas en mesure de sauver le club d’une descente de plus en plus probable.