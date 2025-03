Une victoire en trois mois, Caen terrorise la Ligue 2

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Septième de Ligue 2, Laval se déplace à Caen ce vendredi avec l’étiquette du favori. Mais Jordan Adéoti se méfie de la lanterne rouge du championnat, requinquée par la nomination de Michel der Zakarian.

Ancien milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, Jordan Adéoti revient ce vendredi en Normandie avec Laval. L’objectif est clair pour l’actuel 7e de la Ligue 2, profiter de la crise à Malherbe pour rebondir après la défaite à Martigues la semaine dernière. Sur le papier, la mission paraît abordable pour Laval, mais la dynamique n’est plus si mauvaise à Caen. Même si le bilan des trois derniers mois est catastrophique (une seule victoire), Malherbe reste sur un nul face à Pau et une victoire face à Clermont pour les grands débuts du nouvel entraîneur Michel der Zakarian. Ce n’est donc pas le meilleur moment pour se rendre à D’Ornano, ce que redoute Jordan Adéoti à trois jours de ce déplacement bien plus bourbier qu’il n’y paraît.

Mbappé s’enflamme, Caen a gagné un match https://t.co/K0G3fWfhm4 — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2025

« Je suis surpris qu'ils soient derniers mais pas forcément qu'ils soient en difficulté parce que - je crois avoir entendu le coach le dire - l'effectif avait été mal construit. Même s'ils avaient encore Mendy, le meilleur buteur, je trouve que dans la construction de l'effectif, notamment sur les ailiers, etc. Ils étaient un peu légers et sur ce que demande cette Ligue 2. Quand on a vu le changement de coach et qu'on a vu qu'on les affrontait dans deux semaines, cela lui laissait le temps de mettre ses idées, ses principes et sa mentalité en place. En plus, ils ont gagné à Clermont (0-1). Ce n'est clairement pas le meilleur moment pour nous pour les prendre chez eux » a commenté le milieu de terrain de Laval, interrogé par France Bleu. A croire qu’en seulement deux matchs, Michel der Zakarian a réussi à faire du SM Caen une équipe qui fait peur en Ligue 2. Il faudra toutefois plus de bons matchs pour que cette impression dure dans le temps, mais c’est un bon début pour les supporters normands.