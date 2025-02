Caen ‍: La descente et la honte, la terrible erreur du clan Mbappé

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Caen fonce vers le National après sa nouvelle défaite contre Annecy lundi soir lors de la 23e journée de Ligue 2. Cette crise sportive pose logiquement la question de la gestion du club normand par Kylian Mbappé.

Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis l’été dernier, Kylian Mbappé ne s’attendait sans doute pas à de telles difficultés pour sa première saison en tant que patron du club normand. A moins d’un miracle, Malherbe, actuel dernier de Ligue 2, sera relégué en National à l’issue de la saison. Une crise sportive qui pose logiquement la question de la gestion du club, un sujet sur lequel Daniel Riolo s’est penché dans l’After Foot sur RMC. L’occasion pour l’éditorialiste, qui a visiblement mené sa petite enquête, de critiquer la manière dont le club est géré au quotidien. Daniel Riolo regrette notamment que le clan Mbappé ait nommé à la présidence du club un homme qui ne vit même pas à Caen en la personne de Ziad Hammoud et qui par conséquent ne gère pas le club au quotidien comme cela devrait être le cas à ses yeux.

L2 : Record de défaites consécutives pour Caen qui fonce vers le National https://t.co/Tf6WuitBNn — Foot01.com (@Foot01_com) February 17, 2025

« Je trouve que c’est assez incroyable ce qu’il se passe là-bas, pile l’année où le club est repris par des gens qui arrivent en disant qu’ils veulent être ambitieux. On le sait, c’est la famille Mbappé qui, je pense, ne vient pas avec l’idée de se taper la honte. Et qui, non seulement est en train de couler un club et qui va aussi, si c’est le cas, se taper la honte. Ils ont acheté le club et ils ont nommé un président qui s’appelle Ziad Hammoud qui est en gros un président à mi-temps voire à tiers-temps parce qu’il est très peu à Caen puisqu’il vit à Madrid pour s'occuper de la société de Kylian Mbappé » regrette Daniel Riolo sur les ondes avant de poursuivre.

Daniel Riolo très sévère sur la gestion du club

« Peut-il exercer les deux fonctions puisqu’il est président, même si on me dit qu’il délègue? Là c’est un bordel sans nom. Comment le mec peut-il être principalement domicilié à Madrid? Il vient à Caen qui n’est même pas sa ville ou son club. Le truc c’est que le clan, quand ils aiment bien quelqu’un, ils ne le lâchent pas et le soutiennent voire peuvent lui donner des postes et le soutenir. Ok, mais il faut quand même être compétent à un moment. (…) Là c’est juste une catastrophe, le mec ne gère pas le club » a lâché Daniel Riolo, très critique avec Ziad Hammoud et avec la gestion du club par le clan Mbappé depuis plusieurs mois. Une situation qui risque de s’aggraver avec la descente plus que probable en National, un terrible échec auquel la star du Real Madrid ne s’attendait certainement pas un an seulement après le rachat du club normand.