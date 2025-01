L2 ‍: Caen vire Nicolas Seube, ce consultant atomise le clan Mbappé

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Seizième de Ligue 2, le SM Caen a tranché dans le vif en se séparant de Nicolas Seube, lequel a été remplacé par Bruno Baltazar sur le banc normand. Mais la façon de faire du clan Kylian Mbappé fait réagir.

C’est à travers un communiqué glaçant que le Stade Malherbe de Caen a officialisé la rupture avec Nicolas Seube. Quelques lignes et rien de plus, le club normand a expédié rapidement les affaires courantes avant de nommer Bruno Baltazar. « Après un an passé à la tête de l'équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube » peut-on notamment lire sur le site officiel du SMC. Un communiqué très bref et un manque de reconnaissance à l’encontre d’une légende du club qui a fait réagir Brahim Thiam, lui même ancien joueur du club normand.

Spécialiste de la Ligue 2, le consultant de BeInSports a réagi au changement d’entraîneur de Malherbe sur les ondes de France Bleu avec un énorme coup de gueule à l’encontre de Kylian Mbappé et de ses proches, qui gèrent désormais le club normand. « J’ai vu ce communiqué. Et si on s’en tient à ce qu’il contient, en effet, c’est comme si on avait mis un coup de pied dans les fesses de Nicolas Seube en lui disant : va-t’en ! En fait c’est juste irrespectueux » s’est emporté le consultant avant de poursuivre.

Brahim Thiam fulmine

« Je m’interroge juste : c’est ça le nouveau Malherbe ? C’est oublier un peu l’histoire, les valeurs de ce club ? Après, je suis à demi-surpris. Cette décision ne me surprend pas. Je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours pour être, des fois, déçu des gens et de l’humain. Mais quand même, j’aimerais bien savoir qui a ordonné de communiquer de cette manière. Je n’ai pas de mots pour le qualifier. J’appelle ça un torchon à l’encontre d’un mec a qu’il faut tirer un grand coup de chapeau » estime Brahim Thiam, en colère et qui estime que Nicolas Seube, même s’il ne restera pas dans les esprits en tant qu’entraîneur, méritait davantage de respect pour son passage à Caen. Le clan Mbappé n’est cependant pas là pour faire dans les sentiments et a tranché dans le vif sans prendre de pincettes au moment d’introniser Bruno Baltazar.