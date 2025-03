Caen victime de la VAR invisible, stupeur en Ligue 2

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

En s'inclinant vendredi soir à D'Ornano face à Laval, Caen a fait un pas de plus vers le National. Mais un fait de jeu suscite bien des interrogations, et Michel Der Zakarian l'a clairement fait remarquer.

Après un match très mitigé, le SMC est encore une fois tombé à domicile (0-1), et cette fois le club de Kylian Mbappé paraît proche du précipice puisque Malherbe compte toujours six points de retard sur Clermont, barragiste, mais avec seulement huit matchs à jouer. Du côté de Caen, pas grand-chose à dire suite à cette défaite, sauf tout de même qu'une action de jeu a suscité un énorme malaise. En effet, à la 36e minute du match, Mickaël Le Bihan pensait bien avoir égalisé pour l'équipe normande, et fêtait avec ses coéquipiers son but. Mais, après un petit délai de réflexion, le juge de touche levait son drapeau et signalait une position de hors-jeu, ce qui poussait logiquement l'arbitre à refuser le but.

Et c'est le décalage entre la fin de l'action et la décision de signaler le hors-jeu, d'ailleurs discutable selon Beinsports, qui a étonné tout le monde, sachant que faute de moyen financier, il n'y a pas la VAR en Ligue 2. D'ailleurs, dans le commentaire en direct, le journaliste de Bein dit clairement : « pas de position de hors-jeu signalé », avant de se rendre compte que le juge de touche avait finalement levé son drapeau, mais pas aussitôt après le but.

Un but refusé après un délai de réflexion ?

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #SMCLAVAL

😵 Après deux matchs sans défaite, Caen retombe dans ses travers face à Laval !

💥 Défaite 1-0 du SMC, sur un but de Kokolo !

📊 Laval est 6ème, Caen toujours bon dernierhttps://t.co/BVm36lkBaZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 7, 2025

Après le match, et sans en faire des tonnes, Michel Der Zakarian s'est étonné de cette séquence. « Sur le but qu’on marque, même s’il y a hors-jeu, l’arbitre assistant ne lève pas le drapeau au départ, puis le lève trois minutes après (Ndlr : il n’y a évidemment pas eu trois minutes, mais un vrai laps de temps). Je ne comprends pas. Il y avait donc des gens qui étaient là-haut et qui lui ont dit qu’il y avait hors-jeu. Mais logiquement, ils ne sont pas là pour corriger, puisqu’il n’y a pas de Var en Ligue 2. Tout cela me surprend (...) L’assistant ne lève pas le drapeau et l’arbitre de champ n’a pas vu ça, car il accepte le but en mettant le bras vers le rond central. Quelqu’un a appelé de la tribune », s'étonne l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen.