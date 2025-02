Caen vendu en cas de descente, le clan Mbappé répond

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Le SM Caen jouera lundi contre Dunkerque un match qui ressemble déjà à celui de la dernière chance. A huit points du barragiste, le club normand est en très grand danger et son avenir est incertain.

Partis en stage sur les plages du débarquement, les joueurs caennais savent qu'il va désormais falloir enchaîner les victoires pour échapper à une relégation qui n'a jamais semblé aussi proche. Présent en L1 ou en L2 depuis plus de 40 ans, le SMC est dernier de Ligue 2 et compte déjà huit points de retard sur le premier non relégable et autant sur le barragiste. Alors que c'est une équipe de Dunkerque en pleine forme qui sera à D'Ornano lundi soir, le président du club racheté l'été dernier par Kylian Mbappé est enfin sorti du silence dans un entretien accordé à Ouest-France. Ziad Hammoud en appelle à la mobilisation générale, après avoir été la cible de banderoles posées près du stade. Et surtout il évoque la suite de l'engagement de la famille Mbappé.

Baltazar n'est pas menacé à Caen

Conscient que tout le monde commençait à s'agacer de la situation du Stade Malherbe de Caen, et encore plus du silence total alors que l'heure est grave, Ziad Hammoud a expliqué qu'il se focalisait uniquement sur le sauvetage du club et qu'effectivement il n'avait pas consacré assez de temps à la communication. Confirmant que pour l'instant Bruno Baltazar, qui a succédé à Nicolas Seube, n'était pas directement menacé, le président malherbiste a répondu concernant l'avenir du SMC version Mbappé si le club était relégué en National. « Tout le club est tourné vers le maintien et l’ambition est toujours de se battre pour chaque match, chaque point. Il n’y a aucune autre pensée pour le moment que de continuer le travail et d’aller de l’avant. Tous les projets continuent, mais la priorité et la concentration maximale sont sur le court terme. Si l’investissement à long terme du clan Mbappé n’est pas remis en cause par la situation actuelle ? Ce n’est même pas une question qu’on se pose pour le moment. On est tous focalisés sur la mission commando, il n’y a aucune question là-dessus », a fait savoir Ziad Hammoud. On a connu des réponses plus claires.