Kylian Mbappé le beau parleur, la grogne monte à Caen

Dans : SMC.

Par Hadrien Rivayrand

Le 29 décembre dernier, le SM Caen a pris la décision de remercier Nicolas Seube. Bruno Baltazar a pris les rênes du club normand. Une décision qui agace beaucoup les fans du club caennais.

Le SM Caen ne va pas bien... Les Normands sont 16es de Ligue 2 après 16 matchs disputés. Pour ne rien arranger, le club a été éliminé de la Coupe de France par Guingamp. De quoi pousser la direction à prendre la décision de se passer des services de Nicolas Seube. L'entraineur a été remplacé par le Portugais Bruno Baltazar. Une décision qui agace de nombreux fans et observateurs à Caen. Le Malherbe Normandy Kop, groupe de fans du SMC, a d'ailleurs réagi via un communiqué, faisant part de sa « gratitude » envers Nicolas Seube mais aussi de sa grogne envers la direction du club et donc... Kylian Mbappé.

Caen en perdition, les fans chargent Mbappé

Sans sourciller, les fans normands ont notamment déclaré : « Nicolas Seube est l’une de ces rares personnes qui donnent du sens à notre ferveur. Nous espérons revoir Nico dans son club au plus vite et nous souhaitons, à travers ce communiqué, exprimer notre gratitude pour son dévouement et sa fidélité sans faille. (...) Que les nouveaux dirigeants le sachent : le public Malherbiste n’est pas impressionné par des noms de vedettes, par d’hypothétiques « rayonnements à l’international » ou autre flamboyances ». Premières turbulences donc pour Kylian Mbappé et ses proches, qui commencent à perdre des points au SM Caen. Un mercato hivernal arrive prochainement et il sera temps pour les Normands de se renforcer. Car la situation sportive est périlleuse et les promesses bien loin de celles annoncées il y a quelques semaines. Pour sa reprise en Ligue 2, Caen recevra Clermont (15e), également mal classé.