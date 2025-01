Caen ‍: La phrase qui a provoqué le départ de Prêcheur

Dans : SMC.

Par Quentin Mallet

Directeur technique du SM Caen depuis l’été dernier, d’abord de manière officieuse, puis officielle à partir de septembre 2024, Gérard Prêcheur a démissionné de son poste. Une phrase, qui résume son caractère brûlant, symbolise son départ.

Après plus de dix années passées dans le football féminin de haut niveau, Gérard Prêcheur s'est lancé dans un tout nouveau défi en s’engageant avec le SM Caen en début de saison. Heureux de retrouver un poste dans lequel la formation des jeunes joueurs y était le point d’ancrage, l’ancien coach du Paris Saint-Germain (F) et de l’Olympique Lyonnais (F) n'est finalement pas resté très longtemps. Du moins, pas suffisamment pour avoir un impact sur le développement des jeunes joueurs du club normand. Après avoir accepté l’invitation de Kylian Mbappé en personne, Prêcheur a quitté l’Ardèche pour venir s’installer en Normandie et donner de sa personne pour permettre à Caen d’être à la hauteur de ses ambitions. Il a toutefois fini par faire les frais d’un caractère bien trempé. En témoigne une petite phrase qui n’a pas plu à tout le monde.

Gérard Prêcheur, son caractère de feu force son départ

SM Caen : Gérard Prêcheur, caution sportive du clan Mbappé, s’en va https://t.co/GXI0oWWYMu — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2025

Selon les informations de Ouest-France, si Gérard Prêcheur a démissionné de son poste de directeur technique du SM Caen, c’est en grande partie à cause des mésententes qui existaient en interne. Lors d’une réunion avec d’autres haut placés du club, il a sorti une phrase qui n’a pas du tout plu à la direction. « Soit on met des moyens sur la formation, soit je me casse. Je ne suis pas là pour faire illusion », a-t-il lancé à ses supérieurs. Son « côté cash » et des désaccords qui n’ont fait que grandir lui ont finalement valu sa place.

En quelques mois pourtant, Gérard Prêcheur a permis l’arrivée d’un nouveau chef cuisinier et a obtenu des moyens humains et matériels supplémentaires, lesquels se sont traduits en séances filmées et du travail à la vidéo pour les jeunes joueurs. Des débuts prometteurs qui ont fait plouf.