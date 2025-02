Fayza Lamari coache de Caen, une drôle de « ‍bêtise ‍»

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Jérôme Rothen a fait une grosse bourde en direct sur RMC au sujet de Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, qui fait partie de la direction du Stade Malherbe de Caen.

Le Stade Malherbe de Caen est en crise. 18e de Ligue 2, le club normand attire d’autant plus l’attention depuis le rachat par Kylian Mbappé il y a quelques mois. Les choix de l’international français et de son entourage sont scrutés, comme celui de se séparer de Nicolas Seube afin de nommer Bruno Baltazar fin décembre. S’exprimant justement sur la situation du SM Caen dans son émission ‘Rothen s’enflamme’, Jérôme Rothen a surpris tout le monde en indiquant que Fayza Lamari s’étant permise de faire une causerie devant les joueurs avant un match à la façon d’un entraîneur. « Comment ce club peut réagir quand tu as la maman de Kylian Mbappé qui se permet de faire une causerie d’avant-match, avant le match d’Ajaccio ? » s’était interrogé, totalement interloqué, l’ancienne patte gauche du PSG.

🗣💬 "La mère de Mbappé n'a pas donné de causerie d'avant-match. On m'a raconté des bêtises. Fayza Lamari est venue trois fois à Caen et a tenu un discours positif aux salariés du club"



La mise au point de @RothenJerome sur ses infos concernant le Stade Malherbe Caen. pic.twitter.com/Cs34jNZ30A — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2025

Mais quelques minutes seulement plus tard, au retour d’une pub, Jérôme Rothen a fait son mea-culpa, confirmant que sa source lui avait donné une information bidon. « Quand j’ai dit que la maman de Mbappé faisait la causerie d’avant-match, on m’a confirmé qu’elle n’avait pas fait de causerie du tout. Les gens qui m’ont dit ça, m’ont dit des bêtises. Fayza n’est venue que trois fois à Caen, la dernière fois en début d’année, tenir un discours positif aux salariés du club. (…) Je ne suis pas journaliste, je me suis fait berner » a reconnu l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’AS Monaco qui a au moins le mérite de faire amende honorable et de reconnaître qu’il s’est fait avoir. Les supporters de Caen seront en tout cas rassurés de voir que la maman de Kylian Mbappé ne joue pas les coaches à ses heures perdues.