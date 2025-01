Baltazar bientôt viré, le projet Mbappé à Caen s'enlise

Dans : SMC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi en Ligue 2, le SM Caen a de nouveau chuté face à Guingamp. Une défaite qui pourrait coûter la tête de l'entraineur du club normand : Bruno Baltazar.

Le SM Caen ne s'en sort pas cette saison en Ligue 2 et pourrait même envisager le pire. Ce vendredi soir à domicile, les Normands ont subi la loi de Guingamp. Une défaite qui plonge un peu plus les hommes de Bruno Baltazar dans la crise, eux qui sont 17e (15 points) et donc actuellement relégables. Un mois après son arrivée à Caen, Bruno Baltazar n’a toujours pas pris le moindre point. Une situation qui remet en question son apport pour le club normand. Il n'est pas à écarter un départ prochain de l'entraîneur portugais. Il se pourrait même qu'il ne survive pas à un nouveau faux pas à Troyes samedi prochain en Ligue 2.

Caen coule encore, Baltazar en grand danger

Ces dernières heures, Ouest France indique en effet que Bruno Baltazar est plus que jamais dans l'oeil de sa direction, qui ne pourra tolérer d'autres revers. Les Normands ont actuellement 6 unités de retard sur Ajaccio, barragiste. Avant le déplacement dans l'Aube, le Portugais ne se veut en tout cas pas résigné. Devant la presse, le Lusitanien a même déclaré : « Ma confiance n’est pas cassée, je suis un entraîneur titré dans un championnat européen, j’ai joué 14 matches dans les compétitions européennes, je sais que je suis capable de redresser la situation. Pas tout seul, bien sûr, mais j’ai le soutien des joueurs et de la direction. Je sais ce que je peux faire, sans être prétentieux ». A lui de jouer et de prouver rapidement sa valeur. Le SM Caen n'en finit plus de sombrer et outre Bruno Baltazar, c'est Kylian Mbappé, propriétaire de l'équipe depuis peu, qui n'est pas épargné par les critiques.