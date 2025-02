Officiel ‍: Michel Der Zakarian est le nouvel entraîneur de Caen

Dans : SMC.

Par Mehdi Lunay

Comme pressenti depuis le début de la journée, le SM Caen a limogé Bruno Baltazar. Le nouvel entraîneur a été officialisé par le club normand dans la soirée et se nomme Michel Der Zakarian. Le Franco-arménien retrouve un poste après son licenciement de Montpellier en octobre dernier et dirigera son premier entraînement dès mercredi. Le technicien de 62 ans découvrira un sixième club en France, le premier en Ligue 2 depuis 2016-2017 et une expérience mitigée à Reims. Il essaiera de sauver Caen, actuelle lanterne rouge avec 15 points et 10 unités de retard sur le barragiste Clermont.