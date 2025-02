Kylian Mbappé demande juste une victoire au SM Caen

Dans : SMC.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé était à Caen ce jeudi pour un passage express afin de remobiliser les troupes du club qu'il a récemment racheté. Effet attendu ce samedi pour le match de la dernière chance.

Dans une situation catastrophique au classement au point de risquer une relégation en troisième division française (National) pas connu depuis des dizaines d’années, le SM Caen a vu son propriétaire se rendre au sein du club pour tenter de donner un nouveau souffle. Avec le changement d’entraineur, Kylian Mbappé a fait comprendre qu’il croyait fermement en un possible redressement de la situation. Impossible de savoir s’il y a aura un effet Mbappé, tant l’attaquant du Real Madrid n’était jamais venu à Malherbe depuis qu’il a racheté le club cet été, mais tous les regards sont désormais tournés vers le match de ce samedi contre Pau.

Mbappé n'a vu personne de résigné

Devant la presse, Kylian Mbappé a en tout cas adopté un discours optimiste, pour bien faire comprendre que le renoncement n’était pas possible alors que sur les derniers matchs contre Dunkerque et Annecy, les joueurs semblaient avoir abandonné. « Je suis là pour réussir à maintenir le club. Il reste 33 points en jeu, je ne vois pas pourquoi on n’arriverait pas à remporter des matchs. Il faut laver un peu les têtes et se battre. La situation est ce qu'elle est, mais 𝗷𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝘆 𝗰𝗿𝗼𝗶𝗿𝗲. J'ai rencontré les joueurs et les salariés. Je n'ai vu personne de résigné, qui accusait le coup ou qui abandonnait. 𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲, avec l'arrivée du nouveau coach, le fait que je sois venu aujourd'hui. 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘃𝗿𝗮𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂'𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗲𝗻𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲𝘀. 𝗦𝗶 𝗷𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗶𝗰𝗶, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗷'𝘆 𝗰𝗿𝗼𝗶𝘀 », a expliqué l’international français, qui s’implique pour la première fois dans la vie du SM Caen, lui qui a selon France 3 décidé de venir en Normandie alors qu’il était 2 heures du matin ce jeudi, au retour de son match de Ligue des Champions.