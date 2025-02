L'entraîneur de Caen fanfaronne avant un match mortel

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen doit battre Dunkerque pour espérer se maintenir. Même s'il n'a pas gagné le moindre point depuis qu'il a remplacé Nicolas Seube, Bruno Baltazar est d'une insolente confiance.

Ce n'est pas une balle de match, mais cela y ressemble beaucoup. Avant de recevoir ce lundi soir au Stade Michel d'Ornano une équipe de Dunkerque qui vient d'éliminer Lille en Coupe de France et reste en course pour la montée en Ligue 1, Caen est bon dernier de Ligue 2 et pointe à huit points du Red Star et de Rodez, respectivement barragiste et premier non relégable. Autrement dit, si le club de Kylian Mbappé ne s'impose pas dans quelques heures, alors on pourra commencer à évoquer le National pour les Malherbistes. Mais, Bruno Baltazar, qui a remplacé Nicolas Seube et n'a pas gagné un seul match depuis qu'il est en Normandie, affiche une confiance qui peut tout de même étonner alors que son équipe est au bord du gouffre.

Dunkerque va pleurer, Baltazar ne doute de rien

Évoquant la confrontation face à Dunkerque, dont l'entraîneur est un de ses compatriotes, Luis Castro, Bruno Baltazar n'a aucune crainte. « Je suis content de ce que Luis Castro fait en France mais j’espère honnêtement qu’il va repartir avec une grosse défaite lundi. Cela a été vraiment chaud et difficile pour lui aussi au début, tout le monde a douté de son travail, s’est demandé qui il était. Il a réussi à maintenir le club en Ligue 2 l’année dernière et maintenant, c’est l’entraîneur à la mode en France. Castro fait un travail génial, mais lundi soir, il va être déçu », a lancé, sans sourciller, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen avant ce choc qui fait trembler toute la Basse-Normandie. Des propos qu'il faudra assumer sur le coup de 23 heures.