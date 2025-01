L2 ‍: Caen en crise, Kylian Mbappé ne s'en préoccupe pas

Dans : SMC.

Par Mehdi Lunay

Caen n'en finit plus de couler en Ligue 2. Le club normand a encore été battu 0-1 par Guingamp vendredi soir, occupant une inquiétante 17e place. La gestion des équipes désignées par Kylian Mbappé est pointée du doigt.

En 6 mois, le SM Caen est passé de l'effervescence à la gueule de bois. Le pensionnaire de Ligue 2 accueillait Kylian Mbappé cet été en tant que nouvel actionnaire principal du club. Les supporters salivaient d'avance, espérant que la star mondiale donne un nouvel élan et de la visibilité à un candidat déclaré à la montée en Ligue 1. L'élite est désormais bien loin pour une formation en grand danger. 17e, Malherbe a perdu son sixième match de rang contre Guingamp ce vendredi. Faisant jeu égal avec le dernier Martigues, le SMC est à 6 points du barragiste. Un fiasco terrible pour le 6e du dernier championnat. La direction nommée par le clan Mbappé est directement accusée.

« Mbappé regarderait cela encore de très loin » selon L’Equipe

Selon L'Equipe, le président Ziad Hammoud et ses collaborateurs gèrent le club « en circuit fermé, avec des décisions rarement concertées et prises depuis Madrid ». Tête de gondole du projet, Kylian Mbappé serait peu renseigné sur la situation du Stade Malherbe de Caen. Concrètement, le projet du fonds d'investissement Coalition Capital est jugé flou voire bancal. Ancien entraîneur du club, Patrice Garande estime que Caen souffre du manque de connaissance de la Ligue 2 de ses nouveaux dirigeants.

L2 : Metz prend la tête, Caen creuse encore sa tombe https://t.co/HpTvHTuznx — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2025

« C'est comme une descente aux enfers. On fera le bilan plus tard, mais de toute façon on sait que l'effectif est mal équilibré et que les entraîneurs doivent bricoler, que ce soit Seube avant et Baltazar aujourd'hui. Après, il y a des nouveaux dirigeants qui n'ont pas pris la mesure de la Ligue 2, sans objectif précis. Parler de saison de transition à leur arrivée est la pire des choses pour les joueurs. Eux non plus ne sont pas à épargner. Ils étaient dans un autre état d'esprit il y a un an », a t-il confié à L'Equipe. Autant dire que la dernière semaine du mercato hivernal devra être parfaitement utilisée pour éviter le scénario catastrophe d'une descente en National en fin de saison.