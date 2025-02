Tidiam Gomis quitte Caen pour Leipzig

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à Caen, Tidiam Gomis quitte le club de Ligue 2 pour rejoindre Leipzig moyennant 1 million d'euros.

Annoncé comme proche de plusieurs clubs, et cela depuis des mois, Tidiam Gomis, jeune attaquant du SMC, s'est finalement engagé avec le RB Leipzig en ce dernier jour du mercato d'hiver alors qu'il arrivait en fin de contrat. « Arrivé au Stade Malherbe Caen en 2019, Tidiam Gomis est transféré définitivement au RB Leipzig. Plus jeune joueur du club à signer un contrat professionnel en 2022 à l'âge de 16 ans, l'attaquant quitte la Normandie à six mois de la fin de son contrat. Après avoir effectué ses débuts en Ligue 2 la saison dernière, il aura disputé 26 matchs en inscrivant 4 buts avec le Stade Malherbe. Le Stade Malherbe Caen lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière », indique le dernier de Ligue 2 dans un communiqué.