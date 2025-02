Caen ‍: Le clan Mbappé a viré un recordman

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de la Ligue 2, le SM Caen a officialisé mardi soir le renvoi de son ex-entraîneur Bruno Baltazar, lequel a subi sept défaites en sept matchs, et qui a été remplacé par Michel der Zakarian.

Depuis quelques semaines, le Stade Malherbe de Caen bat tous les records et ils ne sont malheureusement pas positifs pour les supporters du club normand. Battue sept fois en sept matchs sous la direction de Bruno Baltazar, l’équipe pointe sans surprise à la dernière place de la Ligue 2. La défaite à Annecy lundi soir a été celle de trop pour Kylian Mbappé et les dirigeants caennais, lesquels ont pris la décision de renvoyer l’entraîneur de 47 ans passé par le Botev Plovdiv et Estoril. Michel der Zakarian, habitué aux bancs français et surtout à la Ligue 1, a été appelé en pompier de service.

Der Zakarian à Caen ? Il démolit le Mbappé project https://t.co/PBckTiAJGM — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2025

Fera-t-il mieux que Bruno Baltazar ? Ce ne sera pas difficile comme le souligne L’Equipe, qui révèle que le désormais ex-entraîneur du SM Caen a battu tous les records lors de son passage éclair du côté de Michel d’Ornano. « Selon les données d'Opta, un seul entraîneur fait moins bien que le Portugais dans l'histoire des deux premières divisions françaises. Entre avril et mai 2013, Corentin Martins, lancé sur le banc de Brest, a perdu les huit matches qu'il a coachés » rapporte le quotidien national, qui indique donc que Bruno Baltazar est le deuxième pire entraîneur de l’histoire des deux premières divisions françaises.

Bruno Baltazar a des chiffres terribles

Michel Estevan, qui avait connu cinq défaites en cinq matchs avec Arles-Avignon en 2010-2011, complète ce triste podium. Dans un autre classement, Bruno Baltazar est malheureusement pour lui en tête, celui des pires moyennes de points en Ligue 2 pendant un même mandat. Dans ce classement, Baltazar compote une moyenne de 0 point. Il fait donc pire que Daniel Armand avec Béziers, lequel avait 0,08 point de moyenne en 13 matchs. L’avenir nous dira si Caen a bien fait de changer d’entraîneur, mais les chiffres apportent déjà une réponse assez claire.