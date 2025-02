Caen ‍: Un élu met le clan Mbappé sous pression

Dans : SMC.

Par Mehdi Lunay

Dernier de Ligue 2, Caen vit une déroute complète avec huit défaites de rang. La situation de Malherbe inquiète les supporters ainsi que les politiques. Un élu propose d'inclure fortement les amoureux du club dans le conseil d'administration.

Le rachat du Stade Malherbe de Caen l'été dernier par un fonds lié à la famille Mbappé avait remis la lumière sur le club normand. 7 mois plus tard, les Caennais sont dans l'obscurité la plus totale au niveau sportif. Dernier de Ligue 2, Malherbe compte déjà 8 points de retard sur le barragiste le Red Star. La faute à une série de huit défaites de rang en championnat, dont la dernière contre Dunkerque (0-2) lundi soir. À 12 journées du terme de la saison, Caen fonce droit vers le National, une première depuis plus de 40 ans. Inquiets, les supporters ont déjà crié leur colère mais rien n'a changé au sein du club.

Les supporters de Caen dans le capital du club ?

Le carnage sportif n'a pas échappé non plus à Gilles Deterville, conseiller municipal de Caen et conseiller régional de Normandie. Il a publié un communiqué pour demander du changement au sein du Stade Malherbe. Sans critiquer publiquement la famille Mbappé et son fonds Coalition Capital, l'élu plaide pour une gestion nouvelle du SMC. Il veut une implication plus forte des supporters dans les décisions, s'inspirant du modèle des socios.

L2 : Dunkerque enfonce Caen et passe 4e https://t.co/qvGPBO5rIM — Foot01.com (@Foot01_com) February 10, 2025

« Il faut briser l’« omerta » et faire des propositions, que certains trouveront peut-être utopiques, pour un autre fonctionnement du football professionnel. Car que serait le SMC sans ses milliers de supporters fidèles ? Ne devraient-ils pas composer une minorité de blocage dans le capital du club pour qu’aucune décision ne soit prise sans leur avis ? Le modèle de la Société coopérative d’intérêt collectif est une bonne formule. La SCIC permet de réunir tous les acteurs sans rien retirer aux initiatives de chacun. C’est une excellente réponse à une financiarisation débridée du football et ce modèle renforce l’ancrage territorial d’un club, en y associant les collectivités et les supporters », écrit Gilles Deterville. Une initiative intéressante mais surtout un bon moyen de pression sur le clan Mbappé, jugé inactif alors que Caen va de plus en plus mal.