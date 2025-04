OM ‍: Greenwood out, une star a peur pour Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'y arrive plus en Ligue 1 et sa place dans le top 4 du championnat est plus menacée que jamais. Un joueur déçoit particulièrement dans la cité phocéenne : Mason Greenwood.

Roberto De Zerbi et ses hommes sont sous pression depuis quelques semaines maintenant. Les tensions sont nombreuses au sein du vestiaire et les résultats ne sont plus à la hauteur des attentes. Contre Monaco ce week-end en Ligue 1, l'OM a totalement sombré. De quoi remettre en cause sa place dans le top 4 du championnat. Une catastrophe pour beaucoup de fans et observateurs du club marseillais, qui veulent absolument un changement de comportement concernant certains joueurs. Et Mason Greenwood n'est pas épargné, lui dont l'impact et l'investissement sur le terrain agacent. Ce n'est pas Bixente Lizarazu qui dira le contraire.

Greenwood, un comportement qui laisse à désirer

Sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 98 n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois au sujet de l'Anglais : « Son langage corporel fait peur. Il est capable de marquer des buts exceptionnels. C’est ta locomotive en attaque, c’est la star. Mais parfois, on a l’impression qu’il n’est pas du tout sur le terrain, ni physiquement, ni dans le regard. C’est quand même un problème ». S'il avait réalisé une première partie de saison très convaincante, l'ancien joueur de Manchester United finit très mal l'exercice en cours. Sur ses 5 derniers matchs joués, Greenwood n'a été décisif que face à Toulouse au Stade Vélodrome. Il se dit d'ailleurs de plus en plus que le Britannique pourrait quitter l'Olympique de Marseille l'été prochain lors du marché des transferts. La Saudi Pro League est apparemment chaude à l'idée de le signer et faire une très grosse proposition à des dirigeants phocéens qui se posent des questions sur l'Anglais.