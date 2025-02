L2 ‍: Caen sauvé de la relégation par un miracle ‍?

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Bon dernier de Ligue 2 avec neuf points de retard sur le premier barragiste, le SM Caen a peu de chances de s’en sortir sportivement. Mais un miracle reste possible pour décrocher un maintien inattendu.

Malgré la visite du patron Kylian Mbappé la semaine dernière, le SM Caen n’a pas retrouvé le goût de la victoire. Le club normand a cependant stoppé l’hémorragie de défaites avec un match nul spectaculaire à domicile contre Pau (2-2) pour la première de Michel der Zakarian sur le banc. Un match nul qui ne fait pas vraiment avancer le puzzle au classement puisque les Normands sont toujours derniers avec cinq points de retard sur Martigues (17e) et neuf points de retard sur Clermont (16e). Sur le plan sportif, arracher le maintien ressemble à une mission impossible pour Malherbe.

La DNCG peut indirectement sauver Caen

Une visite de Mbappé et Caen stoppe l'hémorragie https://t.co/GeoVbiJvnh — Foot01.com (@Foot01_com) February 22, 2025

Et pourtant, le club détenu par Kylian Mbappé pourrait profiter d’un énorme concours de circonstance à la fin de la saison pour se maintenir en Ligue 2 selon l’insider Mohamed Toubache-Ter. « Le Stade Malherbe Caen ne doit pas finir dernier… La DNCG pourrait faire descendre un club voir 2 en particulier en fin de saison ! C’est une musique insistante » a publié notre confrère, indiquant clairement que plusieurs clubs actuellement en Ligue 2 pourraient être relégués administrativement en National à la fin de la saison. Si tel était le cas, un des deux derniers du championnat pourrait alors être sauvé. D’où l’importance pour Caen de finir le plus haut possible à la fin de la saison. Un élément que Michel der Zakarian aura sans doute en tête lors des prochaines semaines afin de rebooster ses joueurs dans la quête d’un maintien qui pourrait finalement ne pas être si inaccessible que cela pour Malherbe.