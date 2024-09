Pas de stade ni d’équipe, Bruno Irlès déprime à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Alors qu’ils s’apprêtent à disputer leur troisième match de championnat, les Girondins n’ont pas fini de composer leur équipe. L’entraîneur Bruno Irlès, qui regrette de ne pas avoir accès au Matmut Atlantique, attend encore de nombreux renforts.

Bordeaux n’est pas sorti d’affaire. Après la rétrogradation administrative en National 2, le club de Gérard Lopez se retrouve confronté à de nouveaux obstacles. Parmi eux, le désaccord avec l’exploitant SBA qui empêche l’organisation des matchs au Matmut Atlantique. « On joue à domicile. On aurait aimé nos atouts, le public et le terrain », a regretté l’entraîneur Bruno Irlès dans les colonnes de Sud Ouest. Et ce n’est pas la seule déception du technicien. Avant le troisième match des Girondins, leur coach dispose d’un groupe incomplet.

Irlès attend encore des joueurs

« Côté recrutement, on avance, mais pas à la vitesse espérée, a confié l’ancien entraîneur de Troyes. Entre prendre son temps avec des joueurs qui correspondent à ce que je souhaite, et aller plus vite en reniant certains souhaits, j’ai préféré la première option. Je sais que ça va venir. On perd un peu de temps par rapport au championnat mais on savait que tout n’allait pas arriver de suite. » En attente d’un titre de séjour, le latéral droit béninois Youssouf Assogba et l’ailier anglais Amadou Diallo ne peuvent pas jouer. Tandis que le milieu belge Jannes Van Hecke n’a pas encore signé.

Voici le groupe bordelais retenu pour affronter Bourges 👊🔵⚪#MarineEtBlanc pic.twitter.com/GnlBdQOxkK — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 14, 2024

« Beaucoup de postes sont prévus, a annoncé Bruno Irlès. En nombre, quatre ou cinq en plus des trois autres. Un défenseur, au moins un milieu, deux ailiers, un attaquant. On est très loin de ce que l’on souhaite. Je vois partout écrit "comment ils font ?" Mais les joueurs ne viennent pas pour l’aspect financier. Il y a un projet. Moi-même, je ne suis pas dans les mêmes conditions qu’en Ligue 1. C’est pour ça que ce projet est possible. Il y a encore une marge. » Ce samedi, Bordeaux reçoit Bourges avec un groupe de 15 joueurs.