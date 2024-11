Le Bordeaux cuvé Lopez le « ‍dégoûte ‍»

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que les Girondins de Bordeaux évoluent désormais en National 2, le club de Gérard Lopez s'est séparé de la quasi-totalité de son personnel. Un ancien joueur avoue son écœurement.

On l'a appris mardi, conformément au plan social validé par le tribunal de commerce, le château du Haillan s'est vidé de la presque totalité des salariés qui travaillaient pour les Girondins. Et comme le rappelait Sud-Ouest, ce sont 180 personnes en comptant les salariés, les joueurs professionnels et les jeunes du centre de formation qui sont partis depuis cet été. Une purge totalement sidérante pour le club légendaire qu'est Bordeaux, et que de très nombreux observateurs mettent sur le compte d'une gestion désastreuse de Gérard Lopez. Lui-même ancien joueur des Girondins de Bordeaux, et consultant de la chaîne L'Equipe, Ludovic Obraniak n'a pas masqué sa désolation face à cet effondrement du club au scapulaire, et le coût social de cette situation.

Mal au cœur…vertiges…dégoût !! Pensée à tous ceux dont j’ai croisé la route ainsi qu’aux autres !! Bon courage https://t.co/WfX7ORXBg4 — Ludo Obraniak (@Ludo_Obraniak) November 5, 2024

S'exprimant via X (anciennement Twitter), l'ancien milieu de terrain international polonais a été direct. « Mal au cœur…vertiges…dégoût !! Pensée à tous ceux dont j’ai croisé la route ainsi qu’aux autres !! Bon courage », a lancé Ludovic Obraniak, solidaire des anciens salariés des Girondins de Bordeaux. Une énorme majorité de supporters est venu saluer la sortie de l'ancien joueur et critiquer très sévèrement l'actuel propriétaire du club, accusé d'avoir provoqué ce désastre humain et sportif.