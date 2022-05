Ils ont plombé Bordeaux, Guilavogui balance ses coéquipiers

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Abattu en raison de la probable relégation, Josuha Guilavogui en veut à ses coéquipiers. Le milieu des Girondins estime que certains d’entre eux ont manqué de professionnalisme pendant la saison.

Accroché à domicile par Lorient (0-0) samedi dernier, Bordeaux actait quasiment sa descente en Ligue 2. Un échec difficile à encaisser pour certains, pendant que d’autres ont beaucoup mieux pris la nouvelle… C’est le moins que l’on puisse dire au sujet d’Enock Kwateng et Mbaye Niang, aperçus en boîte de nuit après la rencontre. Un nouvel écart pour l’attaquant sénégalais qui faisait déjà partie des Girondins ayant participé au foot en salle le lendemain de la déroute à Angers (4-1).

Josuha Guilavogui (capitaine des Girondins de Bordeaux): "La relégation est quasiment actée. Pour moi c'est mon plus grand échec sportif. En venant à Bordeaux je suis venu dans l'optique d'acquérir le maintien, avant de redorer le blason de Bordeaux et gagner quelque chose". pic.twitter.com/YZxfYEmdZV — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 19, 2022

Le capitaine Josuha Guilavogui avait donc toutes les raisons de cibler ses coéquipiers en conférence de presse. « On n'a pas su faire le boulot, a regretté le milieu de terrain. Je savais qu'il fallait que je sois intransigeant sur mon extra-sportif, que ça allait être dur sur le terrain, qu'on ne peut pas se permettre de faire des écarts. Peut-être que certains ne l'ont pas compris. Je dois l'avouer, il y a eu un manque de professionnalisme et il est criant. » Quant à ses propres performances, Josuha Guilavogui estime qu’il n’a pas à rougir.

Guilavogui pourrait rester

« J'ai honte mais d'un autre côté je me dis que j'ai tout donné, a nuancé l’ancien Stéphanois. Je suis resté fidèle à moi-même, j'ai travaillé, je me suis mis dans les meilleures conditions pour pouvoir relever ce challenge qui était difficile mais tellement beau pour moi. » Reste à savoir si le milieu prêté par Wolfsbourg accompagnera Bordeaux en L2. « Quand vous avez un sentiment de honte, il faut vite le corriger et trouver le bon challenge. Ça pourrait être le bon challenge pour le gommer et effacer cet échec sportif de mon CV. Je ne l'écarte pas. Mais avant, il y a énormément de choses à restructurer », a prévenu Josuha Guilavogui, lié au club allemand jusqu’en 2023.