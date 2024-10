Il veut racheter Bordeaux et son stade, la grosse surprise

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Malgré leurs énormes problèmes économiques, les Girondins de Bordeaux sont toujours sous la coup de Gérard Lopez. Un homme se place pour un rachat spectaculaire.

Les Girondins de Bordeaux traversent certainement la pire crise de leur histoire. Aujourd'hui en National 2, le club au scapulaire a du chemin devant lui avant de revenir dans le monde professionnel. A Bordeaux, le calme est quelque peu revenu après des mois compliqués à gérer. Les Girondins évoluent dorénavant en National 2, du fait d'une mauvaise gestion économique du club par Gérard Lopez. Ce dernier est toujours en poste, au grand dam des amoureux de l'équipe girondine. Beaucoup veulent son départ et un rachat du club avec des bases saines, afin de remonter le plus rapidement possible au niveau professionnel. Heureusement pour Bordeaux, l'institution garde une belle cote. Et un acheteur potentiel est toujours là si besoin...

Un projet de rachat en cours à Bordeaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Girondins de Bordeaux (@girondins)

Selon les informations de L'Equipe, l'homme d'affaires Bruno Fievet est en effet vivement intéressé par une reprise des Girondins de Bordeaux. L'entrepreneur spécialisé dans la gestion de grandes fortunes souhaite également mettre la main sur le Matmut Atlantique. A noter que Bruno Fievet était déjà candidat à une reprise du FCGB en 2021, mais King Street avait préféré à l'époque céder le club à Gérard Lopez. Interrogé par L'Equipe, Fievet en a dit plus sur son projet de rachat : « Il faut changer le modèle économique en place. Cela passe par de la création de valeurs, et le stade est précisément un actif qui peut représenter de la valeur pour le club. Aujourd'hui, la mairie est plutôt réceptive, la Métropole un peu plus réservée. Il y a beaucoup de contraintes légales, la volonté de ne pas froisser les partenaires actuels tels que SBA et les Girondins, et aussi la peur d'être pointée du doigt si les Girondins venaient à être placés en liquidation. C'est pour ça qu'elle fait tout pour arranger le propriétaire actuel en ne lui faisant pas payer de loyer ».

Pour mener à bien sa nouvelle aventure, le businessman est soutenu par un investisseur local spécialisé dans l'immobilier et un investisseur du Golfe. Pour le moment, aucune offre n'a été faite officiellement auprès du Tribunal de Commerce, ni auprès de l'actuel propriétaire Gérard Lopez. La priorité serait actuellement de se concentrer vers un rachat... du stade pour plus de 100 millions d'euros : « Le stade les vaut alors que le club a 118 M€ de dettes et qu'il ne vaut rien aujourd'hui. La seule façon de lui donner de la valeur, c'est de l'associer à un actif qui en a. C'est le cas du stade », s'est notamment justifié Bruno Fievet.