FCGB ‍: Viré par Bordeaux, Mathieu Valbuena songe au come-back

Les Girondins de Bordeaux sont dans une situation chaotique mais certains joueurs de renom veulent pourquoi pas aider le club à revenir sur le devant de la scène. Le dernier en date : Mathieu Valbuena.

A Bordeaux, il va falloir cravacher pour revenir dans le monde professionnel. Désormais en National 2, le club au Scapulaire a en effet du chemin à faire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Mais des joueurs sont plus que motivés à l'idée de redorer le blason bordelais. Cela a été le cas d'Andy Carroll, Paul Baysse ou encore Rio Mavuba. Et un ancien du club, passé par le centre de formation, voudrait aussi apporter sa pierre, en la personne de Mathieu Valbuena. Malgré ses 40 ans, l'ancien international français ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt, lui qui évolue toujours en tant que professionnel dans le club grec d'Athens Kallithéa.

Valbuena et Bordeaux, l'histoire est en marche ?

Lors d'un passage dans Le Podcast des Légendes, Mathieu Valbuena a eu l'occasion de revenir sur la situation à Bordeaux. Et il aimerait bien pouvoir aider le club même si rien n'est fait : « J'ai été très triste et très touché. Même si je n’ai jamais eu l’occasion de porter ce blason, ce qui a été une grande souffrance pour moi quand j’étais jeune. J’avais quand même 18 ans quand j’ai été évincé des Girondins de Bordeaux. J’y ai quand même fait toutes mes classes et j’allais voir tous les matchs avec mon père à Bordeaux. Donc beaucoup d’émotions. Un retour ? Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. Je vais faire attention à ce que je dis, mais on ne sait jamais. C’est vrai que malheureusement, comme je l’ai dit, je n’ai pas eu cette opportunité de pouvoir jouer en professionnel aux Girondins de Bordeaux. J’y ai fait toutes mes classes et à 18 ans j’ai été évincé. Mais dans le football, on ne peut jamais dire jamais. Pour l’instant, en tout cas, ce n’est pas d’actualité ». De quoi certainement faire plaisir aux fans bordelais, qui ne diront pas non à la présence de joueurs réputés pour aider le club à monter en National le plus rapidement possible.