FCGB : Suivi par la Premier League au mercato, il ne rêve que de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

Milieu de terrain offensif de la réserve de Bordeaux, Yassine Benrahou vient de fêter ses 19 ans. Et comme cadeau, il aimerait bien signer son premier contrat professionnel avec les Girondins. Ce très prometteur élément du centre de formation est suivi par de nombreuses formations, et notamment des clubs anglais qui ont fait le forcing pour le recruter en ce mois de janvier. Pour le moment, Benrahou reste fidèle aux Girondins, et ne se voit pas passer professionnel dans un autre club.

« Chacun a son propre chemin. Après, c’est sûr que moi, c’est clair et net que j’ai envie de signer professionnel. Je n’ai pas envie de signer professionnel autre part qu’à Bordeaux, je suis concentré sur Bordeaux et je donnerai priorité à Bordeaux. Je me sens de plus en plus prêt. Donc j’aimerais bien y aller et quand j’irai, ne plus redescendre », a expliqué le milieu offensif sur les ondes de Gold FM. Un attachement louable et rare, qui pourrait être récompensé en fin de saison.