FCGB : Le profil est ciblé, Sousa tente un gros coup à Arsenal

Même si la direction refuse d’annoncer un montant précis, Bordeaux se prépare à un mercato agité.

Les Girondins ne feront pas de folies sur un joueur en particulier, mais il faut s’attendre à voir débarquer plusieurs recrues. Et contrairement à cet hiver, la cellule de recrutement ne se focalise pas sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Le club aquitain cherche plutôt des profils plus expérimentés comme celui d’Edson Mexer (30 ans), le défenseur central en fin de contrat à Rennes dont les pistes les plus avancées mèneraient à Francfort et Bordeaux selon Yahoo Sport.

Quant à l’entrejeu, le FCGB pourrait bien faire confiance à Paulo Sousa. D’après le journaliste de L’Equipe Emery Taisne, l’entraîneur bordelais se verrait bien récupérer d’anciens joueurs pour gagner du temps dans son projet. Ainsi, le Portugais s’intéresse au milieu de la Lazio Rome Milan Badelj (30 ans), qu’il a eu sous ses ordres à la Fiorentina. Et à l’Egyptien d’Arsenal Mohamed Elneny (26 ans), croisé pendant son passage au FC Bâle. Deux éléments assez peu utilisés dans leurs clubs respectifs, ce qui n'a pas dû échapper au technicien.

