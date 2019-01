FCGB : Le mercato s'emballe, Bordeaux reçoit une offre à 7 ME !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Tandis que Bordeaux a fermé la porte à un départ de François Kamano, les dirigeants aquitains pourraient bien être attaqués sur un autre dossier en cette fin de mercato. Effectivement, le Corriere dello Sport révèle qu’un autre joueur important des Marine et Blanc a la cote dans cette dernière ligne droite du marché des transferts. Il s’agit de Lukas Lerager, titulaire indiscutable aux yeux d’Eric Bedouet et de Ricardo depuis le début de la saison. L’international danois de 25 ans aurait même fait l’objet d’une proposition concrète au cours des dernières heures…

Effectivement, le Genoa a envoyé une première proposition à hauteur de 7 ME aux Girondins de Bordeaux pour le transfert de Lukas Lerager, sous contrat avec le club au scapulaire jusqu’en juin 2021. Une proposition jugée satisfaisante par l’état-major bordelais, qui souhaite néanmoins prendre le temps de trouver un remplaçant au Danois avant de conclure la transaction. Reste maintenant à savoir s’il sera possible de trouver un milieu de terrain du niveau de Lukas Lerager d’ici jeudi soir pour les dirigeants bordelais. Sans quoi ce dernier resterait au moins six mois de plus chez l’actuel 12e de Ligue 1, en dépit de cette belle offre du Genoa.