FCGB ‍: Grande nouvelle, Bordeaux revient au Matmut Atlantique

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux vont devoir repartir depuis le National 2 après avoir été rétrogradés administrativement depuis la Ligue 2. Un énorme coup dur pour toute une ville et ses supporters.

A Bordeaux, la mauvaise gestion financière du club aura eu raison de son avenir dans le monde professionnel. En effet, les Girondins ont été éjectés de Ligue 2 pour retomber en National 2. Les fans et observateurs du club espèrent que l'institution parviendra à se relever rapidement pour retrouver toute sa splendeur. Mais il faudra du temps pour y arriver. En attendant, il faudra surtout reprendre du plaisir sur le terrain pour les joueurs actuels et monter peu à peu les échelons. Pour ce faire, les Girondins de Bordeaux devraient pouvoir avoir la chance de compter sur leurs nombreux fans dans leur enceinte habituelle.

Bordeaux et ses fans, la très bonne nouvelle

En effet, selon les informations de France Bleu Gironde, Bordeaux devrait bientôt retrouver le Matmut Atlantique et ce, à partir de son prochain match (Les Voltigeurs de Chateaubriand) de National 2. Un accord a apparemment été trouvé pour que les Girondins ne payent plus de loyer mais uniquement les frais de fonctionnement. De quoi pouvoir espérer la présence de nombreux fans pour aider le club à monter en fin de saison en National. A noter que d'anciens joueurs du club, comme Paul Baysse ou encore Rio Mavuba, ont récemment rejoint le club pour le soutenir dans ce moment terrible. Un joli mercato a aussi été récemment réalisé pour compléter l'effectif. Après trois matchs disputés cette saison en National 2, les Girondins de Bordeaux sont avant-derniers de leur groupe B. Mais les bonnes nouvelles arrivent et une remontée au classement devrait prochainement arriver. Le Matmut Atlantique poussera en ce sens.