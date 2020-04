FCGB : Bordeaux menacé de perdre brutalement son sponsor n°1 !

Dans : Bordeaux.

Sponsor principal des Girondins de Bordeaux, Bistro Régent ne versera pas l'échéance du mois d'avril et envisage de stopper le contrat signé jusqu'en 2023.

Déjà privés de leur part sur les droits TV par Canal+ et BeInSports, les Girondins de Bordeaux viennent d’apprendre que la société Bistro Régent, qui était son sponsor maillot, suspendait sine die son contrat. Pour le patron de cette société qui compte plusieurs dizaines de restaurants en France, la mise en sommeil de la Ligue 1 justifie cette décision, d’autant plus que Bistro Régent est également impacté gravement par la fermeture des commerces décidée au tout début du confinement. Sur le site de L’Equipe, Marc Vanhove avoue que l’avenir du contrat avec Bordeaux est également dans la balance, car une clause prévoyant une éventuelle épidémie avait été prévue.

Bistro Régent est lié jusqu’en 2023 avec le club au scapulaire, mais cela pourrait ne plus être le cas longtemps. « Moi aussi j'ai une activité. Et je n'ai plus un euro qui rentre aujourd'hui. On verra en fonction de la date de la reprise s'il y aura un dédommagement pour remettre les pendules à l'heure. Il est encore trop tôt pour en parler. Pour l'instant, ça me coûte 1,40 ME de perte sèche, explique le patron du groupe Bistro Régent, qui avoue avoir mis une clause de retrait dans ce contrat de sponsoring en cas de crise sanitaire. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça, je n'ai pas fait exprès. En tout cas, c'est moi qui déciderai. Et si à un moment je dois faire un choix, je privilégierai évidemment la bonne tenue de mes Bistro Régent. Tout dépendra de la reprise de l'activité. »