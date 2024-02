Bordeaux vendu pour zéro euro, terrible révélation

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Cela s'agite autour des Girondins de Bordeaux. Et si une offre française serait dans les tuyaux, c'est un actionnaire majoritaire qui est privilégié par Gérard Lopez. Seul souci, que vaut le club ?

Actuel 14e de Ligue 2, avec un match en retard à jouer lundi à Amiens, Bordeaux n’est pas dans une position idéale pour viser la montée en Ligue 1. Après avoir investi plusieurs fois dans le club au scapulaire, Gérard Lopez n’est plus du tout insensible aux offres de rachat. Cette semaine, c’est Santiago Cucci, éphémère président de Lyon, et Michaël Benabou, un milliardaire français, qui sont venus dans les locaux du Haillan avec sous le coude un investisseur américain. Et Sud-Ouest annonce ce dimanche que l’actuel propriétaire des Girondins vient d’adresser une lettre au maire de Bordeaux afin de lui dire qu’il a de son côté d’autres offres plus avancées, dont l’un ferait qu’il resterait au club malgré la venue d’un actionnaire majoritaire lui aussi américain. Il faut désormais savoir ce que valent réellement les Girondins de Bordeaux. Forcément ça pique.

Acheté 1 euro, Bordeaux peut-être revendu pour zéro euro

Bordeaux racheté par l'ancien président de l'OL ? https://t.co/h13I9lKCZb — Foot01.com (@Foot01_com) February 17, 2024

Club historique du football français, les Girondins de Bordeaux vivent depuis plusieurs saisons sous perfusion, et la relégation en Ligue 2 il y a deux saisons a été un coup presque fatal. « Dans le monde du football et de la finance, la plupart des acteurs estiment que le club vaut…zéro euro. Il n’a aucun actif immobilier, quasiment aucun actif joueur, est actuellement en Ligue 2 où les recettes sont très inférieures à la Ligue 1. Les comptes sont à nouveau dans le rouge d’une dizaine de millions d’euros malgré le prêt d’actionnaire de 40ME de Gérard Lopez », constatent nos confrères de Sud-Ouest, qui rappellent au passage que l'actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux avait racheté le club, alors en L1, à King Street pour un euro symbolique. La seule nouvelle un peu rassurante pour les supporters bordelais, c'est que malgré sa situation, le club intéresse encore un peu de monde. Cela permet d'éviter une brutale descente aux enfers des Girondins comme d'autres clubs l'ont connue.