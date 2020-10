FCGB : Ben Arfa est chaud, l'OM va s'en rendre compte

Dans : Bordeaux.

Nouveau joueur des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa continue son tour de France après Lyon, Marseille, Nice, Paris et Rennes.

Le voilà donc désormais sous contrat avec le club aquitain, qui signe là sa seule recrue de l’été. Le prestige du nom, même si le gaucher n’a disputé que 5 matchs sur ces 18 derniers mois. Néanmoins, comme souvent face aux micros, Ben Arfa a livré un discours franc au sujet de sa venue à Bordeaux, de son ambition, mais aussi de sa forme physique, lui qui s’est entretenu du mieux possible ces derniers mois.

« Ce n'est pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset, j'avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J'aime sa philosophie, l'homme et l'entraîneur. Ça reste un club historique, un grand nom du championnat de France et donc il n'y a pas eu de difficultés à venir. Je sais qu’il avait des propositions plus importantes ailleurs. Mais le fait de travailler avec Jean-Louis Gasset a été décisif dans son choix. Comment suis-je physiquement ? Je suis très bien. Super bien », a prévenu un Hatem Ben Arfa qui s’était en effet montré plus affuté physiquement en Espagne lors de son court passage à Valladolid, même si l’adaptation avait été difficile, en plus de l’interruption de la saison en raison du Covid-19 bien évidemment. Le nouveau bordelais va désormais pouvoir profiter de la trêve internationale pour rattraper son retard, et pourquoi pas être dans le groupe pour le prochain match, à Marseille dans 10 jours.