FCGB : Ben Arfa à Bordeaux, Pierre Ménès valide

Dans : Bordeaux.

La dernière ligne droite du mercato promet d’être mouvementée à Bordeaux, où les incertitudes sont nombreuses.

Très suivi, Tomas Basic a de grandes chances d’être le grand partant du début du mois d’octobre, et laisser ainsi un énorme trou au milieu de terrain. Les Girondins lorgnent sur Jean Lucas de Lyon, ou Wylan Cyprien de Nice, pour recruter sans se ruiner. Mais dernièrement, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a ouvert la porte à la venue de Hatem Ben Arfa, qui possède l’énorme avantage d’être libre depuis la fin de sa pige très décevante au Rayo Vallecano. L’ancien meneur de jeu du PSG, de l’OL, de l’OM, de Newcastle et du Stade Rennais notamment, n’a pas vraiment l’air de chercher activement un nouveau défi, mais il n’en a pas tout à fait terminer avec la Ligue 1. Résultat, le pari Ben Arfa peut-il être tenté et est-il un risque pour Bordeaux? Pas selon Pierre Ménès, persuadé qu’une telle opportunité peut être intéressante pour un club aussi moribond actuellement.

« Ben Arfa à Bordeaux, bonne ou mauvaise idée ? Vu la misère offensive de ce club, ça se tente », a balancé le chroniqueur de Canal+. De Préville, Hwang, Mendy, Oudin, Briand, Maja ou Kalu apprécieront, mais Ben Arfa pourrait en tout cas apporter un peu de sang frais et pourquoi pas déclencher quelques situations. Toutefois, de nombreux obstacles se posent à sa signature, que ce soit sur son niveau de jeu, sa situation physique, et son salaire. Seul avantage, Ben Arfa peut signer quand il veut, n’étant lié à aucun club actuellement.