L2 ‍: Bordeaux vend Stian Gregersen aux Etats-Unis

Joueur fiable des Girondins de Bordeaux en ce début de saison, Stian Gregersen va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis.

A en croire les informations de Fabrizio Romano, confirmées par L’Equipe, Stian Gregersen va quitter les Girondins de Bordeaux lors de ce mercato hivernal. Un accord a été trouvé entre le club au scapulaire et Atlanta United pour le transfert du défenseur norvégien (8 sélections). Le montant du transfert est de l’ordre de 1,8 millions d’euros et Bordeaux conservera 10 % sur une future revente de Gregersen. Le joueur et son entourage discutent de leur côté des derniers détails de son futur contrat en MLS. Intéressant sur le plan financier, ce transfert représente néanmoins une véritable perte pour Bordeaux avec l’un de ses joueurs importants du secteur défensif qui quitte le navire en cours de saison.

🇺🇸 Atlanta United are closing in on deal to sign Norwegian CB Stian Gregersen from Bordeaux.



Agreement in place between clubs on $2m fee, player discussing personal terms now then time to travel for medical and contract signing. pic.twitter.com/oORryTYVnA