Bordeaux racheté par l'ancien président de l'OL ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Il manque 11 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux pour la fin de saison. Gérard Lopez recherche des investisseurs pour combler ce trou. Ce scénario est plausible à l'heure actuelle même si Lopez a de grandes chances d'être sacrifié dans l'opération.

Gérard Lopez nous a habitué à trouver de l'argent pour Bordeaux à chaque fin d'exercice. Mais, la tâche s'annonce difficilement surmontable en juin 2024. Il manquerait en effet 11 millions d'euros aux Girondins pour boucler la saison actuelle en Ligue 2. Déjà habitué à enchaîner les crédits, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois ne pourra pas combler ce trou seul. Il cherche de nouveaux investisseurs capables de l'aider dans sa mission. Il privilégie des actionnaires minoritaires pour rester à la tête du club. Cependant, si un mécène ou un fonds d'investissement veut prendre le contrôle du club, Lopez ne s'y opposera pas.

Santiago Cucci à la tête des Girondins ?

Selon les informations de Sud Ouest, les jours de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux sont bel et bien comptés. Le président bordelais a trois dossiers de rachat du club entre les mains. Le plus sérieux est un projet franco-américain, mené notamment par l'ancien président exécutif de l'OL Santiago Cucci. Ce dernier est épaulé par un entrepreneur français, Michaël Benabou, qui a fait fortune dans l'immobilier notamment.

Les deux hommes sont soutenus par un fonds d'investissement américain « déjà présent dans le sport et le divertissement » selon Sud Ouest. Leur objectif est de racheter le club à Gérard Lopez et donc d'écarter l'hispano-luxembourgeois. Si le projet aboutit, on pourrait retrouver Santiago Cucci à la tête des Girondins à l'instar de ce qu'il a connu à l'OL de juillet à décembre 2023. Après le LOSC, Gérard Lopez pourrait quitter prématurément un deuxième club français en seulement trois ans.