FCGB : Le meilleur joueur vendu, drame à Bordeaux ?

Dans : Bordeaux.

Auteur d’un excellent début de saison, Toma Basic est proche de quitter les Girondins de Bordeaux en cette fin de mercato.

Très bon au côté d’Otavio et devant la défense composée de Paul Baysse et de Laurent Koscielny en ce début de saison, Toma Basic pourrait bien ne pas faire de vieux os aux Girondins de Bordeaux. Et pour cause, Sportska Centrala annonce ce mardi après-midi que le Croate de 23 ans est en route pour l’AC Milan, qui a posé 10 ME sur la table afin de le recruter en provenance du club en scapulaire et ainsi en faire le successeur de Rade Krunic, poussé vers la sortie en Lombardie.

Le média dévoile par ailleurs que la possible signature de Toma Basic au Milan AC signifie que les Rossoneri ont lâché la piste de Tiémoué Bakayoko, lequel appartient toujours à Chelsea et dont le nom avait notamment circulé au Paris Saint-Germain il y a plusieurs semaines. Quant aux Girondins de Bordeaux, il est clair que Jean-Louis Gasset réclamera un renfort de taille à Alain Roche et Frédéric Longuépée afin de compenser ce départ très handicapant. Un transfert d’autant plus rageant que les Girondins réalisent un début de saison cohérent avec cinq points glanés en trois matchs, aucune défaite et aucun but concédé au compteur.