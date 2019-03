FCGB : A vos cahiers, Paulo Sousa devient prof d’histoire à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Quelques jours après sa nomination à Bordeaux, Paulo Sousa a fait un premier état des lieux en conférence de presse.

Résultat, le nouvel entraîneur des Girondins a déjà identifié pas mal de points négatifs. Pour commencer, le Portugais estime que ses joueurs n’ont pas la forme nécessaire pour suivre son programme d’entraînement. Le technicien attend donc des progrès physiques et mentaux de la part d’un groupe qui, selon lui, n’a pas suffisamment conscience du prestige du club.

« Ma première impression est que ce club a une grande importance, mais c’est un géant qui est un peu endormi, a constaté Paulo Sousa. Moi, avec mes techniciens, toute l’équipe et les gens qui travaillent ici, allons essayer, et on essaie déjà, de réveiller ce géant, faire comprendre aux joueurs le passé de ce club et leur transmettre la mentalité de l’expérience historique. » Et ce dès dimanche avec la venue du Stade Rennais.

La culture de la gagne

« Le principal objectif de ce match contre Rennes est d’inculquer cette mentalité et cette qualité de jeu, a-t-il confié. Il faut décider de gagner pour grandir et pour avoir des résultats. Les résultats restent la chose la plus importante. Malgré toutes les difficultés que l’on aura en face de nous, nous allons incorporer cette mentalité de la victoire en plus de la qualité de jeu. » Autant dire que le successeur de Ricardo a du boulot.