FCGB : « C’est une catastrophe », Paulo Sousa hallucine avec les Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

A peine installé sur le banc, Paulo Sousa s’est lancé dans une véritable révolution à Bordeaux.

Tout d’abord à l’entraînement, le nouveau coach des Girondins a tout changé. Intensité, nombre de séances par jour, travail tactique… Le successeur de Ricardo a voulu frapper fort. Apparemment trop fort pour ses hommes. « La condition physique des joueurs est très mauvaise. C'est une catastrophe, a confié un proche de Paulo Sousa à 20 Minutes. Il faudra trois semaines pour être prêt mais l'équipe est très motivée et heureuse de son arrivée. »

Surpris par les limites physiques de son groupe, le Portugais n’a pas pu le cacher en conférence de presse. « Normalement, la manière dont j'entraîne se divise en quatre composantes : physique, technique, tactique et mental. Pour moi, le plus important, c'est la tactique et le mental. Le reste vient compléter, a expliqué le coach bordelais. Au niveau physique, on a besoin de joueurs avec les capacités de passe, de contrôle, de dribble... »

Changement de plan

« Vous avez peut-être vu que nous avions dû réduire le volume et les charges de travail parce que les conditions physiques par rapport à l'effort que nous souhaitons n'y sont pas. On a eu besoin de réduire, a-t-il raconté. Nous avons surtout travaillé sur quatre concepts : l'organisation défensive, offensive, la transition et les coups de pied arrêtés. » Autant dire que les Girondins risquent de bosser le physique dans les prochaines semaines.