Un plan anti-Bordeaux imposé par la FFF

Par Claude Dautel

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux joueront à Saint-Malo un match important dans la course à une possible remontée en National. Mais du côté des autorités, on se méfie.

Pour les fans de Bordeaux, ce samedi est un grand jour, puisque leur club préféré est en déplacement en Bretagne où les attend le leader de la N2. Pour ce match, Bruno Irles sera privé de son buteur vedette, Andy Carroll, suspendu, mais également des supporters. En accord avec la FFF, il a été décidé de ne pas autoriser les fans bordelais à Saint-Malo, et les dirigeants bretons ont donc mis en place un dispositif très spécial afin d'éviter les soucis. Même si l'actuel leader du groupe B de N2 va battre son record d'affluence, avec plus de 2.400 spectateurs présents ce samedi, le filtrage a été très important, comme l'a expliqué un dirigeant malouin dans Ouest-France.

Bordeaux privé de supporters en déplacement

𝗟𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🔵⚪️

Découvrez les 16 joueurs convoqués pour ce choc de la 11e journée face au leader, @USSAINTMALO ! 👊#USSMFCGB #MarineEtBlanc #AllezBordeaux

Afin d'éviter l'achat de places par des supporters bordelais, il a été décrété de ne pas vendre de place ce samedi au guichet du stade, de même aucune place n'était disponible en ligne. Il fallait venir en personne au siège du club de Saint-Malo et justifier de son identité pour acheter des tickets. Et pour entrer dans le stade, il faudra une nouvelle fois montrer patte blanche. « On demande aux spectateurs de privilégier le covoiturage et les transports en commun. Mais surtout de venir le plus tôt possible pour éviter de longues files d’attente. Il faut savoir qu’en raison du plan Vigipirate, il y aura des fouilles et des palpations à l’entrée du stade par les agents de sécurité privée », prévient, dans OF, Fabrice Rolland, le directeur général de l’US Saint-Malo. Il est vrai que ces derniers mois des incidents ont eu lieu entre supporters de Bordeaux, et du côté des autres clubs on ne veut pas avoir à gérer cela.