Un ancien roc de Ligue 1 envoie son CV à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de Niort à la fin de la saison dernière, Bruno Ecuele Manga aurait aimé revenir aux Girondins de Bordeaux, où il a été formé. Mais le club au scapulaire n’a pas retenu son profil.

Malgré sa descente en National 2, Bordeaux reste un club très attractif pour de nombreux joueurs. La preuve, Andy Carroll a rejoint les Girondins contre toute attente l’été dernier, un pari plus que gagnant pour l’actuel troisième de N2 puisque l’attaquant anglais est de loin de son meilleur buteur. Le reste de l’équipe est néanmoins composée de joueurs inconnus du grand public. Bordeaux a fait le choix de ne pas trop miser sur des anciens joueurs de Ligue 1 en fin de carrière, bien que leur expérience aurait pu être utile à l’équipe de Bruno Irlès. Bruno Ecuele Manga peut en témoigner. Formé aux Girondins, celui qui a défendu les couleurs d’Angers, Lorient, Cardiff, Dijon ou encore Niort, aurait adoré revenir à Bordeaux mais le club au scapulaire lui a dit non pour l’instant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Ecuele Manga (@brunoecuelemanga)

« C’est un challenge que je trouvais évidemment intéressant. J’ai attendu que le directeur sportif me rappelle, mais l’appel n’est jamais arrivé. Ce n’était absolument pas une question d’argent. A mon âge, c’était le challenge, la volonté d’aider mon club. C’est dommage, j’aurais vraiment adoré venir aider ce magnifique club avec toute mon énergie, et ainsi y terminer ma carrière. Après, même encore aujourd’hui, je reste toujours disponible, je veux aider le club. S’ils ont besoin de moi, s’ils m’appellent, je répondrai présent avec grand plaisir » a confié Bruno Ecuele Manga dans une interview accordée au site Girondins4Ever. Le message est en tout cas passé, au cas où Bruno Irlès aurait un besoin urgent en défense centrale, celui qui compte 129 matchs avec Lorient, 89 matchs avec Dijon et 106 sélections avec le Gabon, est prêt à reprendre du service du haut de ses 36 ans.