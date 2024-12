Bordeaux ‍: Le bras droit du club s'attire la foudre

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Interrogé par RMC après le tirage au sort de la Coupe de France, Arnaud De Carli, vice-président des Girondins de Bordeaux, a laissé s'exprimer toute sa joie devant le rebond actuel du club. Le tout, avec une pensée étonnante pour les salariés licenciés.

Désormais amateurs, les Girondins de Bordeaux peuvent être considérés comme l'un des clubs les plus modestes de la Coupe de France en 32e de finale. Le club au scapulaire recevra le Stade Rennais en 32es de finale. Une situation qui ravit particulièrement Arnaud De Carli. Le vice-président des Marine et Blanc a été interrogé dans la foulée du tirage au sort. Ce dernier, qui ne fait pas du tout l'unanimité chez les supporters bordelais, s'est aussi attiré la foudre à cause d'un propos mal venu à l'encontre des très nombreux salariés victimes de la gestion de Gérard Lopez.

« Il y a une énorme pensée pour eux »

Sur les ondes de RMC, le deuxième homme fort des Girondins de Bordeaux s'est montré ravi que son club soit tombé sur le Stade Rennais en Coupe de France. Le tout, en pensant aux salariés qui ont dû quitter brutalement le navire. « C’est une énorme joie pour tout le club. Je pense que ça l’est aussi pour nos salariés qui nous ont malheureusement quittés dernièrement. Il y a une énorme pensée pour eux », a déclaré Arnaud De Carli. Pour rappel, un récent plan social lié à la situation de redressement judiciaire des Girondins a obligé une centaine de salariés à quitter le club. Il n'est pas certain qu'une qualification en 32e de finale de Coupe de France leur remonte le moral.

« On a survécu, on est en train de bâtir quelque chose d’assez extraordinaire, avec des joueurs qui ont un état d’esprit complètement irréprochable, qui donnent tout. Il faut garder la tête froide, le plus dur est devant nous. L’objectif premier, et le coach l’a souvent dit, c’est la montée », a conclu le bras droit de Gérard Lopez qui espère comme tous les supporters voir les Girondins de Bordeaux retrouver rapidement les sommets.