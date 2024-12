Bordeaux ‍: Coup de tonnerre, le Matmut Atlantique disparait

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

La situation sportive et économique catastrophique des Girondins qui a entrainé sa chute en quatrième division fait une nouvelle victime. La Matmut a décidé de ne pas reconduire son contrat de naming avec le stade qui portait son nom depuis 2015.

Il devient difficile de trouver des nouvelles positives en rapport avec les Girondins de Bordeaux. Sportivement, le club au scapulaire, qui est descendu au quatrième échelon du football français, ne s'en sort pas trop mal. Qualifiés en 32es de finale de la Coupe de France, les hommes de Bruno Irles pointent à la quatrième place avec huit points et un match de retard sur le leader Saint-Malo. A part ça, on ne peut pas dire que le contexte du club soit très bon. Dernièrement, la très grande majorité des salariés du club a été licenciée par la direction qui continue de prendre des décisions douloureuses à cause du redressement judiciaire. Un malheur qui n'arrive d'ailleurs pas seul puisque selon Sud Ouest, Matmut, la mutuelle d'assurance qui donnait son nom au stade des Girondins depuis 2015, a décidé de ne pas renouveler son contrat de naming.

Le Matmut Atlantique va devoir changer de nom

Au moment de son inauguration, en mai 2015, l'enceinte s'appelait encore « Nouveau stade de Bordeaux ». Ce n'est qu'en décembre de cette même année que la société Stade Bordeaux-Atlantique (SBA) trouve un accord avec la Matmut. Pour un peu moins de 2 millions d'euros par an pendant 10 ans, qui reviennent à SBA, la mutuelle d'assurance pouvait donner son nom au stade de Bordeaux, qui devenait alors le Matmut Atlantique. Depuis, les choses ont bien changé. Arrivé au bout de cette décennie de naming, la mutuelle refuse aujourd'hui de reconduire son contrat devant la situation sportive désastreuse des Girondins.

Cette non-reconduction implique plusieurs conséquences. D'abord, à partir de juillet 2025, le stade de Bordeaux ne pourra plus s'appeler Matmut Atlantique. Aussi, c'est un nouveau coup dur pour SBA qui perd un contrat important. « L'exploitation du Matmut est structurellement déficitaire. La perte du naming va dégrader un peu plus l'économie d'un stade qui, jusqu'ici, n'a jamais trouvé son équilibre », ajoute Sud Ouest. Pour SBA, il sera impossible de retrouver un nouveau partenaire avec un club résident qui évolue aussi bas dans les échelons du football français.