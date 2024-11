Bordeaux ‍: Les supporters veulent la place de Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Relégués en N2 l'été dernier, les Girondins de Bordeaux restent dans une situation financière très précaire. Un rachat du club serait le bienvenu et pourquoi pas par les supporters eux-mêmes ? Le projet type Socios fait en tout cas recette.

Place forte de la Ligue 1 il y a peu, les Girondins de Bordeaux survivent tant bien que mal en National 2 où ils ont été rétrogradés l'été dernier. Après le dépôt de bilan décidé en août, le club au scapulaire a réussi à réunir un budget de 7 millions d'euros pour revenir sur les terrains de quatrième division. Néanmoins, les soucis financiers ne sont pas terminés. Bordeaux vient de passer péniblement l'examen de mi-saison de la DNCG, échappant de peu à la relégation en N3 mais voyant sa masse salariale être encore encadrée.

Bordeaux bientôt géré par des socios ?

La gestion de Gérard Lopez n'en finit plus d'agacer les supporters girondins. Cinq d'entre eux ont trouvé un moyen original de mettre fin à l'ère Lopez. Ils ont créé Girondins Socios, une association inspirée du fonctionnement de certains clubs étrangers comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Chaque supporter cotise pour permettre à l'association de devenir un acteur économique capable d'entrer au capital du club. Plus les supporters sont nombreux et plus le groupement aura de l'influence mais surtout de la puissance financière. Dans cette optique, Girondins Socios rencontre un franc succès pour l'instant selon son co-fondateur François Ciliento.

François Ciliento (Girondins Socios) : "On en a assez d’avoir différents propriétaires qui bafouent le monument Girondins de Bordeaux"



A lire ici 👉 https://t.co/DQqPiMByRt#Girondins pic.twitter.com/bGCxSO1kEJ — Girondins4Ever (@Girondins4ever) November 29, 2024

« Surpris que les gens adhèrent aussi rapidement, positivement, oui. Je pense que le propriétaire actuel nous aide un petit peu dans cet engouement, parce qu’on en a assez d’avoir différents propriétaires qui bafouent le monument Girondins de Bordeaux. C’est aussi pour ça qu’on est venus rapidement sur la scène, au moment du dépôt de bilan fait par le propriétaire actuel. On n’a rien à voir avec ce qui se passe aujourd’hui dans la gestion des Girondins de Bordeaux, et on voudrait que les choses changent, qu’il y ait une gestion qui soit faite avec nous, parce que je pense que les choses auraient peut-être été différentes. S’il y avait eu un mouvement Socios dès le départ, je pense que les choses n’auraient pas fini comme elles ont fini en ce moment », a indiqué sur la télé locale TV7 celui qui revendique des adhérents aux quatre coins du monde.

Une aubaine pour des Girondins toujours aussi fragiles financièrement. Il faudra toutefois que Girondins Socios intègre le capital du club bordelais, ce qui n'est pas encore le cas.