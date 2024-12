Andy Carroll et Bordeaux, une vraie crainte balayée

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Bordeaux a validé son ticket pour les 32es de finale de la Coupe de France dimanche face aux Herbiers et pour une fois, Andy Carroll n’a pas marqué. Une très bonne nouvelle selon Bruno Irlès.

Auteur de sept buts et d’une passe décisive depuis le début de la saison, Andy Carroll est indiscutablement l’homme fort des Girondins de Bordeaux en National 2. L’ancien attaquant de Liverpool, de West Ham ou encore de la sélection anglaise fait profiter tout le groupe de son énorme expérience et s’impose logiquement comme le facteur X de l’équipe de Bruno Irlès. Mais pour l’entraîneur des Girondins, cet Carroll-dépendance est dangereuse car l’équipe doit également apprendre à gagner sans le buteur anglais et d’autres joueurs doivent être en capacité de prendre le relai en se montrant décisif. Cela a été fait contre Les Herbiers dimanche en Coupe de France avec le doublé de Yanis Merdji, ce qui a ravi l’ancien consultant de Canal+ qui commençait à s’inquiéter de la dépendance aux buts de l’attaquant britannique de 35 ans.

On commence cette nouvelle semaine avec le sourire 😁🔵⚪️



Maintenant, place à une semaine d’entraînement pour préparer la réception du @StadeBriochin ! ⚔️#MarineEtBlanc #Girondins #AllezBordeaux pic.twitter.com/1i0NRraSbb — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 2, 2024

« Il y a de la complémentarité entre Yanis Merdji et Andy Carroll. Ils s’entendent bien. Cela fait un moment que je l’avais à l’entrainement, mais que je ne l’avais pas forcément beaucoup jusqu’à maintenant (en match). On se l’était dit, cela ne peut pas être qu’un joueur qui est efficace sur le plan de l’attaque. Yanis arrive, et j’attends que mes ailiers arrivent aussi. J’aurais aimé, c’est ce que je leur ai dit à la mi-temps, gagner la seconde période. Pour rester dans le match, il ne faut pas que se contenter de subir. On ne l’a pas fait forcément, même si on a eu aussi des occasions en seconde » a commenté l’entraîneur des Girondins après la qualification de son équipe pour les 32es de finale de la Coupe de France. Aux attaquants bordelais de confirmer cette montée en puissance pour que l’équipe soit de moins en moins dépendante aux buts d’Andy Carroll au fil de la saison.