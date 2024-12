Bordeaux doit battre Rennes, la montée est en jeu

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les 32es de finale de la Coupe de France, Bordeaux recevra le Stade Rennais. L’affiche paraît séduisante sur le papier mais ne représente pas une priorité pour le coach Bruno Irles, avant tout focalisé sur le championnat en National 2.

Bien évidemment, les confrontations Lens-PSG et ASSE-OM sont de loin les plus attendues. Mais parmi les 32es de finale de la Coupe de France, le match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais vaudra également le détour. Le club rétrogradé en National 2 sera forcément excité à l’idée de retrouver un adversaire de l'élite. Un succès de prestige pourrait même lancer les Bordelais, assure le journaliste Karim Bennani, persuadé qu’un exploit boosterait leur confiance en championnat.

On connaît 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐕 𝐝𝐞𝐬 𝟑𝟐𝐞𝐬 de finale 📺



🎬 On démarre le vendredi 20 décembre à 20h45 avec un multiplex de 6 matchs !



🔚 On termine en beauté dimanche avec le choc RC Lens 🆚 PSG (21h00 sur @beinsports_FR) pic.twitter.com/FecRmMxrQL — Coupe de France (@coupedefrance) December 3, 2024

« Au-delà de l’épopée en Coupe de France, ce match-là doit donner envie à ce groupe-là d’essayer d’aller accrocher une montée dès maintenant, dès cette année, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Franchement, s’ils montrent de belles choses contre Rennes, ça va donner confiance à ce groupe juste avant d’attaquer l’année 2025. Franchement, c’est tout ce qu’on souhaite à Bordeaux, sans faire offense aux autres clubs de la même division. Mais il faut que Bordeaux remonte très vite dans les hauteurs du foot français. Et ce match-là doit permettre ça aux Bordelais. »

Priorité au championnat pour Bordeaux

Les supporters des Girondins sont sans doute du même avis. Mais de son côté, Bruno Irles aborde cette rencontre avec un point de vue différent. Depuis le début de la saison, l’entraîneur bordelais a toujours utilisé la Coupe de France comme une préparation pour le championnat. « Ce match doit nous servir mais il y a un aspect émotionnel, médiatique important et mon rôle est de rappeler aux joueurs, au club, aux supporters que le championnat est plus important », a tempéré le technicien après le tirage au sort lundi. Il serait tout de même étonnant de le voir aligner un onze remanié le 22 dimanche 22 décembre.