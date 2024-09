Cette ancienne star préfère la gloire à l'argent et signe à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

L’attaquant international anglais Andy Carroll a débarqué à la surprise générale aux Girondins de Bordeaux, relégués en National 2, ces derniers jours. L’ancien de Liverpool est revenu sur son choix de rallier le sud ouest de la France.

Les Girondins de Bordeaux démarrent une nouvelle vie. Le club au scapulaire n’a pas pu garder sa place en Ligue 2 la saison dernière malgré la tentative de rachat par Fenway Sports Group. Relégué au quatrième échelon national en N2 pour raisons financières après deux saisons dans l’antichambre de l’élite, Bordeaux commence sa reconstruction. Malgré un début de saison délicat, le sextuple champion de France, qui a recruté une trentaine de joueurs, a réussi à attirer dans ses filets Andy Carroll, l’attaquant international anglais qui est arrivé en provenance d’Amiens. Un choix surprenant pour le joueur de 35 ans, qui s’apprête sans doute à relever le challenge le plus excitant de sa carrière. Dans une interview accordée à RMC Sport, l’avant-centre a justifié son choix de rallier la Gironde cette saison.

Carroll justifie le surprenant choix Bordeaux

Celui qui a inscrit deux buts en neuf sélections avec les Three Lions, l’argent n’a jamais été une source de motivation dans sa carrière : «Vous savez, j’aime juste le football et c’était une opportunité de jouer pour un grand club français. Le niveau auquel on joue importe peu en fin de compte. J’aime jouer au foot et c’est ce que je suis venu faire ici. J’espère vraiment qu’on pourra atteindre nos objectifs cette saison. L'argent ? C’est ce que je vous ai dit précédemment, c’est tout simplement parce que j’aime le foot. Pour être honnête, ça me coûte même de l’argent d’être parti jouer pour les Girondins. Mais je joue au foot et je suis simplement content de jouer au foot. Je veux faire partie de l’histoire de ce club et pour être franc ce n’est pas une question d’argent. Dans ma carrière, ça n’a jamais été une question d’argent», a-t-il développé. Ses débuts avec Bordeaux sont prometteurs, avec un doublé contre les Voltigeurs de Châteaubriant (2-2). Il sera sans doute l’un des acteurs majeurs de la saison du nouveau Bordeaux.